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В ночь на 12 марта по всей стране неизвестные заблокировали работу нескольких десятков банкоматов российских банков. Об этом сообщает пресс-центр НК «Азов»

«Неизвестные патриоты по всей стране заблокировали работу десятков банкоматов российских банков», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на наклейках, которыми было заклеены витражи и двери банков, а также сами банкоматы, изображен тег #RUSBANKOVER.

«Монтажной пеной активисты залили эти банкоматы «от» и «до», чтобы прекратить предоставление банковских услуг украинцам оккупантами», – сообщили в пресс-центре.

Напомним, в штаб блокады оккупированной территории Донбасса поставили ультиматум Кабинету Министров с требованием закрыть все отделения «Сбербанка». 

 
ForUm

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