также в разделеПолитика
ГПУ вызывает адвокатов Януковича для вручения обвинительного акта 10
Садовый отрицает проведение переговоров с Порошенко по блокаде ОРДЛО 15
Гройсман едет с визитом в Израиль 19
Порошенко предлагает за двойное гражданство лишать украинского 65
Рада проведет торжественное заседание по случаю 100-летия парламентаризма 15
Парубий поручил фракциям доукомплектовать парламентские комитеты 17
На этой неделе ВР может рассмотреть законопроект о лишении мандата за двойное гражданство 25
Парубий надеется, что в течение двух недель ВР решит вопрос ЦИК и Счетной палаты 18
Парубий предложил начать неделю с ратификации соглашения о ЗСТ с Канадой 25
В АП считают, что Украина получит безвиз с ЕС в середине июня 64
Военная прокуратура: РФ сообщила фейковый адрес Януковича 134
В МИД пояснили, почему не затронули в Гааге вопрос агрессии РФ 211
Слушания по иску Украины о нарушении РФ конвенции по морскому праву назначены на 12 мая 42
ЕС пока не собирается вводить новые санкции против РФ 57
Горбатюк: ГПУ готовится допросить Януковича в РФ 215
Мингарелли: Визы для украинцев должны отменить до конца июня 200
Маккейн назвал арест Насирова «позитивным шагом вперед» 83
Советник Президента: РФ будет работать над «самоликвидацией Украины» 554

Верховная Рада может в течение двух пленарных недель рассмотреть вопрос относительно сметы парламента и реформирования его деятельности. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Перед этим к главе ВР обратился глава фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Грынив с тем, чтобы данные вопросы были рассмотрены в ближайшее время. «Мы должны утвердить смету Верховной Рады и так же точно действовать согласно ей, а не по наитию», - заявил Грынив.

«Большая просьба – сосредоточьте свое внимание на этой неделе на организации работы непосредственно парламента. И те изменения, которые уже наработаны рабочей группой, в том числе при участии господина Кокса, необходимо уже воплощать в жизнь», - добавил он, обращаясь к Парубий.

В свою очередь спикер парламента в ответ на это отметил, что уже озвучивал свои предложения по данным вопросам. В частности, что касается сметы, и ожидает ответов фракций на этот счет. «И я попросил, чтобы фракции дали свои ответы. Я очень рассчитываю на то, что эти ответы будут предоставлены. Если они будут позитивными, и мы в среду сможем провести эту инициативу через комитет, мы сможем уже в этот четверг рассмотреть данный вопрос», - сказал он, говоря о смете парламента.

«И точно так же по реформе парламента – рабочая группа наработала два законопроекта. И один нарабатывается, который касается изменений нашей работы в пятницу, самого графика регламента. Если будет общая согласованность фракций, думаю, или на этой неделе в четверг, или на следующей неделе во вторник, мы сможем эти вопросы поставить. И я буду рассчитывать на поддержку всех фракций и депутатов этих инициатив», - резюмировал Парубий.
Мария Пастернак, ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года