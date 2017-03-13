Верховная Рада может в течение двух пленарных недель рассмотреть вопрос относительно сметы парламента и реформирования его деятельности. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий.

Перед этим к главе ВР обратился глава фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Грынив с тем, чтобы данные вопросы были рассмотрены в ближайшее время. «Мы должны утвердить смету Верховной Рады и так же точно действовать согласно ей, а не по наитию», - заявил Грынив.

«Большая просьба – сосредоточьте свое внимание на этой неделе на организации работы непосредственно парламента. И те изменения, которые уже наработаны рабочей группой, в том числе при участии господина Кокса, необходимо уже воплощать в жизнь», - добавил он, обращаясь к Парубий.

В свою очередь спикер парламента в ответ на это отметил, что уже озвучивал свои предложения по данным вопросам. В частности, что касается сметы, и ожидает ответов фракций на этот счет. «И я попросил, чтобы фракции дали свои ответы. Я очень рассчитываю на то, что эти ответы будут предоставлены. Если они будут позитивными, и мы в среду сможем провести эту инициативу через комитет, мы сможем уже в этот четверг рассмотреть данный вопрос», - сказал он, говоря о смете парламента.

«И точно так же по реформе парламента – рабочая группа наработала два законопроекта. И один нарабатывается, который касается изменений нашей работы в пятницу, самого графика регламента. Если будет общая согласованность фракций, думаю, или на этой неделе в четверг, или на следующей неделе во вторник, мы сможем эти вопросы поставить. И я буду рассчитывать на поддержку всех фракций и депутатов этих инициатив», - резюмировал Парубий.