также в разделеОбщество
Люксембург выделит Украине на гуманитарные проекты €500 тысяч 6
Насиров не будет просить друзей внести за него залог 9
Зубко: Опасные работы на шахте «Степная» проводились без разрешения 7
Илон Маск готов помочь Украине с энергоэффективностью 26
Блокадники «Л/ДНР» заявили о разгоне редута в Кривом Торце 37
Авдеевке дали свет 13
Аброськин заявил о фейковом письме о разгоне блокады ОРДЛО 25
Штаб изменит механизм пропуска волонтеров в зону АТО 15
Суд оставил Насирова под стражей 40
МИД требует освободить задержанных в Крыму правозащитников 12
ФСБ задержала на границе с Крымом двух правозащитников 28
В Кропивницком психбольной пытался взорвать многоэтажку 25
Букмекеры назвали победителя «Евровидения-2017» 187
ЕС еще на полгода продлил санкции против РФ 177
Суд не разрешил Насирову выйти из стеклянного бокса 81
Захарченко решил установить «госграницу ДНР» 586
Полиция: Ограничений на въезд волонтеров в зону АТО нет 32
В Авдеевке начали ремонтировать поврежденные ЛЭП 25

Кремль не видит ничего провокационного в выборе Юлии Самойловой в качестве представителя России на песенном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве, и не увязывает эту тему с выступлением певицы в оккупированном Крыму.

«Я бы не стал употреблять таких слов как провокация, это выбор телеканала, который направляет участника. Ничего провокационного мы здесь не видим», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В Крыму бывали все практически, наверное, нет людей, которые не бывали в Крыму», - отметил он, отвечая на вопрос, может ли участие Самойловой в концерте в Крыму в 2015 году помешать ей выступить на «Евровидении».

«Это все-таки международный конкурс и страна-организатор конкурса должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс приводится», - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Россию будет представлять певица Юлия Самойлова.

В соцсетях появилась информация о том, что певица выступала в Крыму после его аннексии.

Служба безопасности Украины изучит вопрос въезда в оккупированный Крым Самойловой и обещает принять взвешенное решение относительно ее въезда на территорию Украины.

Как известно, в Украине существует черный список российских артистов, которым запрещен въезд на территорию страны. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

72
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года