Кремль не видит ничего провокационного в выборе Юлии Самойловой в качестве представителя России на песенном конкурсе «Евровидение-2017», который пройдет в Киеве, и не увязывает эту тему с выступлением певицы в оккупированном Крыму.

«Я бы не стал употреблять таких слов как провокация, это выбор телеканала, который направляет участника. Ничего провокационного мы здесь не видим», - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«В Крыму бывали все практически, наверное, нет людей, которые не бывали в Крыму», - отметил он, отвечая на вопрос, может ли участие Самойловой в концерте в Крыму в 2015 году помешать ей выступить на «Евровидении».

«Это все-таки международный конкурс и страна-организатор конкурса должна следовать тем правилам, по которым этот конкурс приводится», - подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве Россию будет представлять певица Юлия Самойлова.

В соцсетях появилась информация о том, что певица выступала в Крыму после его аннексии.

Служба безопасности Украины изучит вопрос въезда в оккупированный Крым Самойловой и обещает принять взвешенное решение относительно ее въезда на территорию Украины.

Как известно, в Украине существует черный список российских артистов, которым запрещен въезд на территорию страны.