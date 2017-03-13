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На этой неделе Верховная Рада может рассмотреть законопроект, предполагающий механизм отзыва с высоких должностных постов государства лиц, имеющих несколько гражданств. Об этом, как передает корреспондент ForUm’а, в ходе согласительного совета заявил спикер парламента Андрей Парубий.

До этого с этим вопросом к спикеру обратился лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«На прошлой неделе несколько народных депутатов Украины заявили, что у них есть несколько паспортов, кроме украинского гражданства. Мы считаем это абсолютно недопустимым, когда человек, который присягает, как народный депутат, выходит на трибуну, клянется в том, что будет работать на Украину, а в кармане держит несколько паспортов. Поэтому мы вместе с коллегами по фракции зарегистрировали законопроект №6131 о том, чтобы лишать депутатского мандата тех лиц, которые имеют гражданство (другое. – Ред.), кроме украинского. Чтобы чиновников, работающих на государственной службе, лишать и увольнять с госслужбы, если имеют другое, кроме украинского гражданство», - заявил Ляшко.

Он предложил Парубию поставить данный вопрос на голосование уже во вторник.

В ответ на это спикер парламента Андрей Парубий отметил, что полностью разделяет позицию относительно тех, кто имеет несколько гражданств. «Если у человека есть два гражданства, он не может занимать самые высокие должности в украинском государстве. Соответственно, должен быть механизм для отзыва такого человека», - заявил Парубий.

При этом спикер отметил, что по его информации, рабочая группа уже наработала законопроект, в котором был бы тщательно прописан этот механизм.

«Чтобы мы юридически в данном случае не попали в ситуацию, когда примем закон, а юридически он будет не до конца совершенно выписан. И я уверен, что на этой неделе мы сможем его вынести (и даже есть вероятность, что Президент его определит, как безотлагательный) и рассмотрим на сессии ВРУ», - резюмировал он.

Напомним, руководитель фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко подозревает, что у депутата Андрея Артеменко, кроме украинского, есть еще и гражданство Канады. 

20 февраля «Радикальная партия» исключила Артеменко из состава фракции.
ForUm

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