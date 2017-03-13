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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в интервью CNN подтвердил, что посол России в США Сергей Кисляк встречался с соратниками Трампа во время президентской кампании.

Песков, который отрицает вмешательство России в 2016 году в выборы президента США, предположил, что Кисляк просто выполнял свою работу, когда встречался с людьми из окружения Трампа, в том числе с генеральным прокурором Джеффом Сешнсом, сообщает УНИАН со ссылкой на Daily Mail.

Пресс-секретарь президента России заявил, что, вероятно, Кисляк также проводил встречи с людьми кандидата от демократов Хиллари Клинтон. «Это его работа», – прокомментировал Песков встречи Кисляка с соратниками Трампа, в том числе беседу с экс-советником Белого дома по вопросам безопасности Майклом Флинном, который был вынужден уйти в отставку.

«Он (Флинн. - Ред.) говорил о двусторонних отношениях. Он говорил о том, что происходит в Соединенных Штатах, поэтому у нас есть лучшее понимание в Москве», – продолжил Песков.

«Это то, что выполняется каждым послом России за рубежом, каждым послом Соединенных Штатов, в том числе в Москве», – отметил Песков. «Потому что, чем больше посол разговаривает с людьми в своей стране проживания, тем лучше работа, которую он выполняет», – добавил спикер Путина.

Журналист отметил, что не известно о встрече российского посла с представителями Клинтон. На это Песков ответил: «Если вы посмотрите на некоторых людей, связанных с Хиллари Клинтон, то во время ее кампании вы, вероятно, видели, что у нее было много встреч такого рода».

При этом он добавил, что не было никаких встреч посла по поводу избирательных процессов. Отвечая на вопрос о том, с кем конкретно из людей Клинтон посол России встречался, Песков ответил, что с людьми, «которые консультируют Хиллари или консультируют людей, которые работают на Хиллари».

Напомним, ранее в отставку вынужден был уйти советник Трампа Майкл Флинн, признавший, что давал неполную информацию о своих контактах с российским послом Сергеем Кисляком в конце декабря.

Из-за звонков Кисляку Флинна подозревали в нарушении принятого в США в 1798 году Закона Логана. Он запрещает гражданам США, формально не наделенным соответствующими полномочиями, вести переговоры с официальными представителями иностранных государств, имеющих разногласия с Соединенными Штатами.
ForUm

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