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Полиция Львовской области открыла уголовные производства после сообщений в соцсетях об осквернении мемориалов погибшим полякам.

Как сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, 11 марта сотрудники полиции проверяли информацию, размещенную на странице общественной организации «Варта 1» в Facebook о том, что 10 марта во Львове на Вулецких холмах (ныне Студенческий парк) неизвестные разрисовали красной краской памятник польским профессорам, расстрелянным в 1941 году, а также сделали надпись черной краской «Смерть ляхам», сообщает УНИАН.

Добровольская уточнила, что, когда сотрудники полиции прибыли на место, администрация парка уже удалила все надписи с памятника. Надписи «Смерть ляхам» на памятнике обнаружено не было.

Как ранее сообщал ForUm, 10 марта в Львове на Вулецких холмах вандалы обрисовали памятник польским профессором, которых расстреляли здесь в 1941 году.

Также, 12 марта, на кладбище в селе Подкамень Львовской области вандалы зарисовали и залили красной краской памятные кресты и мемориальные таблички погибшим полякам.
 
ForUm

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