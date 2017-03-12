В Угледаре Донецкой области 12-летний школьник погиб, подорвавшись на гранате, которую принял за «зажигалку», сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

По данным главка, дети двое детей шли домой из школы искусств. По дороге 12-летний Назар нашел гранату.

«Он начал раскручивать ее, посмотрел, что внутри. Закрутил. Он подумал, что это зажигалка, а я же предупреждал, говорил ему, что это граната. Он все равно думал, что это зажигалка, хотел потянуть за чеку, чтобы увидеть огонь. Я отвернулся и быстро ушел. А у него граната взорвалась в руках, меня оглушило, я побежал домой», - рассказал друг погибшего 10-летний Дима, который учится в 4 классе.

В полиции отметили, что Назар не дошел до дома буквально несколько метров, от тяжелых ранений ребенок скончался на месте. Дома его ждали 11-летний брат и мать, которая в одиночку воспитывает сына. Она не понимает, как такое могло произойти, ведь она часто говорила с детьми об опасности оружия и боеприпасов. «Мне позвонила мама из родительского комитета и сказала, что что-то случилось, Я сразу прибежала. И когда увидела подошву, то сразу поняла, что это мой ребенок там лежит... Рассказала младшему сыну, как погиб его брат и попросила, если он где-то что-то увидит - пусть это даже будет игрушка, чтобы никогда к этим предметам не касался и позвал взрослого, чтобы он вызвал полицию», - заявила женщина.

Сейчас с семьей работают полицейские ювенальной превенции.