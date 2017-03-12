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Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым осудил действия властей Нидерландов, не позволивших министру по делам семьи и социальной политике Турции Фатме Бетуль Саян Кайе войти на территорию турецкого генконсульства в Роттердаме.

«Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы», - подчеркнул Йылдырым.

Премьер напомнил, что министр по делам семьи и социальной политике Турции находилась в Европе с целью информирования граждан Турции в этой стране относительно конституционных поправках, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции, сообщает Анадолу.

«Фатма Бетуль Саян Кайа провела встречи с турками Германии, откуда направилась в Нидерланды для встречи с представителями местной турецкой общины. Однако путь ей преградила полиция», - сообщил премьер, назвав события в Роттердаме «большим дипломатическим скандалом».

По словам Йылдырыма, несмотря на дипломатические усилия Турции, урегулировать вопрос организации встречи турецкого министра с соотечественниками в Роттердаме так и не удалось.

«Друзья из стран Европы, которые при каждой удобной возможности, любят рассуждать на тему демократии и свободы слова, в итоге сами проявили неуважение к правам человека», - сказал премьер.

Йылдырым призвал турок, проживающих в Нидерландах к спокойствию. «Члены турецкой диаспоры не должны поддаваться на провокации. Лучшим ответом для подобного рода фашистских методов станет референдум 16 апреля», - подчеркнул премьер. 

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что Фатму Бетуль выпроводили Саян Каю за то, что ее визит угрожал общественной безопасности на фоне обострения голландско-турецких отношений, сообщает УНИАН.

«Во время контактов с турецкими властями Нидерланды неоднократно давали понять, что не следует ставить под угрозу общественный порядок и безопасность в нашей стране. Встреча частного характера в турецком консульстве или посольстве стала невозможной из-за угрозы массовых беспорядков», - отметил Рютте на своей странице в Facebook.  

Рютте подчеркнул, что именно из соображений безопасности Нидерланды ранее не дали разрешения на посадку самолета турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.

Напомним, 11 марта полиция Нидерландов не пропустила Фатиму Кайю в турецкое консульство в Роттердаме.
ForUm

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