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В результате обстрела Авдеевка снова осталась без электроснабжения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Только что Авдеевка снова осталась без электроснабжения. Мобильная связь работает с перебоями. При этом вода в дома пока подается. Такая ситуация произошла вследствие очередного обстрела тяжелым вооружением со стороны НВФ», - говорится в сообщении.

 Объемы повреждений на линиях электропередач еще неизвестны. Критические объекты инфраструктуры города подсоединяются к электрогенераторам, добавили в штабе.

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook сообщил, что повреждение линии электропередач произошло около 16:00.

«В резервуарах города есть определенный запас воды, который набрался со вчерашнего дня, когда была возобновлена работа ДФС. Готовим заявку российской стороне в СЦКК на режим тишины, чтобы выйти на восстановление ЛЭП», - отметил он.

Напомним, 4 марта ремонтные бригады завершили работы на Донецкой фильтровальной станции. Вода в домах жителей Авдеевки появилась вечером того же дня.
ForUm

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