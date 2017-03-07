Линия электроснабжения в Авдеевке восстановлена, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский.

«Ток подали на город и на коксохим. Завтра утром будем подключать к электроснабжению Донецкую фильтровальную станцию», - написал он в Facebook.

По словам Жебривского, на сегодня вода в городских резервуарах еще есть, и город воду получает.

Также он сообщил, что доложил об этом Президенту.

Напомним, 5 марта в результате боевых действий произошел порыв воздушной высоковольтной линии электропередач 110 кВ возле Авдеевки, вследствие чего прекращено электроснабжение города, а также Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции, которые централизованно обеспечивают водой и теплоснабжением город.