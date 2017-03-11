В харьковском аквапарке «Джунгли» парами хлора отравились 20 человек, сообщает пресс-служба Харьковской городской государственной администрации.

По данным ОГА, в целом за медицинской помощью после посещения аквапарка обратились около 20 человек. 6 детей госпитализировали в Областную детскую клиническую больницу № 1. В данный момент их состояние стабилизировано, дети проходят необходимый курс лечения.

«10 марта около 7 утра в «скорую помощь» обратились родители двоих детей с симптомами отравления. Оба ребенка посещали аквапарк «Джунгли», детей не госпитализировали. После около 20:30 за помощью обратились сразу несколько семей. У детей были кашель, рвота, головная боль. Одного из них сразу госпитализировали в 1-ю областную детскую больницу, остальные от госпитализации отказались. Но в 23:00 стали поступать повторные звонки, в результате госпитализировали еще 5 детей. Первичный диагноз – отравление парами хлора. В аквапарк сразу выехали оперативно-следственная группа Главного управления Нацполиции в Харьковской области, руководители департаментов гражданской защиты и оборонной и мобилизационной работы облгосадминистрации, и.о. начальника Управления здравоохранения ХОГА, представители ГосЧС и Госпродпотребслужбы», - рассказал заместитель председателя ХОГА Александр Скакун.

Он также сообщил, что в аквапарке взяты заборы воды. По предварительной информации, ее химический состав не соответствовал нормам. В данный момент проводятся следственные действия. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРГР. Расследование происшествия находится на контроле руководства ХОГА.

По поручению главы облгосадминистрации Юлии Светличной дело также взято на контроль руководством ГУ НП в Харьковской области.

«Следует отметить, что со стороны руководства аквапарка «Джунгли» были предприняты попытки препятствовать проведению следственных действий, а именно забору воды», - сообщил Скакун.

Уладить конфликт удалось после личного вмешательства заместителя председателя ХОГА. «Руководство области обеспечивает условия максимального благоприятствования развитию бизнеса в регионе. Однако, хочу обратить внимание владельцев как малых, так и крупных предприятий на необходимость соблюдения норм действующего законодательства и оказания содействия правоохранительным органам, - подчеркнул Скакун. – Кроме юридической стороны, в данной ситуации есть и моральная – ведь от оперативности определения реагента, вызвавшего отравление детей, зависело определение методики их лечения. Руководство облгосадминистрации и лично глава ХОГА Юлия Светличная держат на контроле соблюдение норм законодательства правоохранительными и контролирующими органами в области при проведении ими проверок и следственных действий – во избежание незаконного давления на предпринимателей. Однако, когда речь идет о нарушении законодательства бизнесом, реакция будет законной и жесткой. Перед началом оздоровительного сезона 2017 года хочу еще раз обратить внимание руководства предприятий, которые обеспечивают отдых жителей Харьковской области, на необходимость четко контролировать состояние и соблюдение санитарных норм на своих объектах».