также в разделеПроисшествия
НВФ обстреляли наблюдателей ОБСЕ, зафиксировавших гаубицы 32
В Карпатах сошли 5 лавин, ожидаются новые 36
НВФ обстреляли тыловые позиции ВСУ 52
За сутки в зоне АТО ранены 5 военных 33
НВФ обстреляли волонтеров под Зайцево 130
На шахте в Донецкой области произошла авария: есть погибшие 257
В Запорожье на посетителя бани напал лев 152
На Хмельнитчине в результате взрыва гранаты погиб мужчина 145
В Харькове нашли тело мужчины, которого загрызли собаки 64
В зоне АТО за сутки – 122 обстрела, один военный погиб, четверо ранены 54
Футбольные ворота убили подростка в Харькове 70
На Авдеевском коксохиме произошла кратковременная аварийная остановка 35
В Одесской области рухнуло нежилое здание: погиб мальчик 51
Сутки в АТО: 100 обстрелов, погибших нет 26
Сутки в АТО: 110 обстрелов, один военный погиб, 10 – ранены 46
Еще троих горняков шахты «Степная» госпитализировали 31
Сотрудник военкомата устроил стрельбу в Житомире 63
От взрыва гранаты погиб руководитель Приазовской геологоразведывательной экспедиции 81

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 107 обстрелов, девять украинских военных ранены, семеро -травмированы, двое - погибли, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На мариупольском направлении 122-миллиметровая артиллерия противника вела огонь по Водяном и Гнутово. Танк и 120-миллиметровые минометы - по Марьинке, 120 и 82-миллиметровые минометы по Водяном, Николаевке, Красногоровке, Талаковке, Павлополю, Гнутово, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики обстреляли Тарамчук, Широкино, Павлополь и Водяное. Также по Водяному вели огонь БМП противника», – говорится в собщении.

На донецком направлении, по данным штаба, танки и минометы вели огонь по нашим позициям в районе Авдеевки. Из минометов различных калибров – по Каменке, Невельском, Зайцево, Новолуганскому, шахте Бутовке, Луганскому. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Опытному, Новгородской, Каменке, шахте Бутовке, Зайцево и Песках. БМП вели огонь по Луганскому.

На луганском направлении их РСЗО БМ-21 «Град», 152-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов, а также противотанковых ракетных комплексов обстреляли Крымское, со 152-миллиметровой артиллерии - Смоляниново, а снайперы обстреливали Новоалександровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Валуйское, Новозвановку и Новоалександровку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года