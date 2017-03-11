За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 107 обстрелов, девять украинских военных ранены, семеро -травмированы, двое - погибли, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На мариупольском направлении 122-миллиметровая артиллерия противника вела огонь по Водяном и Гнутово. Танк и 120-миллиметровые минометы - по Марьинке, 120 и 82-миллиметровые минометы по Водяном, Николаевке, Красногоровке, Талаковке, Павлополю, Гнутово, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия захватчики обстреляли Тарамчук, Широкино, Павлополь и Водяное. Также по Водяному вели огонь БМП противника», – говорится в собщении.

На донецком направлении, по данным штаба, танки и минометы вели огонь по нашим позициям в районе Авдеевки. Из минометов различных калибров – по Каменке, Невельском, Зайцево, Новолуганскому, шахте Бутовке, Луганскому. Из гранатометов и стрелкового оружия – по Опытному, Новгородской, Каменке, шахте Бутовке, Зайцево и Песках. БМП вели огонь по Луганскому.

На луганском направлении их РСЗО БМ-21 «Град», 152-миллиметровой артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов, а также противотанковых ракетных комплексов обстреляли Крымское, со 152-миллиметровой артиллерии - Смоляниново, а снайперы обстреливали Новоалександровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Валуйское, Новозвановку и Новоалександровку.