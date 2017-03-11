Причиной смерти постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина стал инфаркт.
Об этом заявил агентству Associated Press чиновник мэрии Нью-Йорка, пожелавший остаться анонимным, сообщает УНИАН.
Имя чиновника не называется, поскольку официально он не уполномочен говорить о смерти российского дипломата.
Напомним, Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Должность постоянного представителя он занимал с 8 апреля 2006 года.
МИД РФ выспупило против публикаций в СМИ данных о причине смерти Чуркина
По данным СМИ, постпред РФ при ООН умер из-за проблем с сердцем.
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