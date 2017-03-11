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Причиной смерти ​постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина стал инфаркт.

Об этом заявил агентству Associated Press чиновник мэрии Нью-Йорка, пожелавший остаться анонимным, сообщает УНИАН.

Имя чиновника не называется, поскольку официально он не уполномочен говорить о смерти российского дипломата.

Напомним, Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля. Должность постоянного представителя он занимал с 8 апреля 2006 года.

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