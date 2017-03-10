Кабинет Министров готов принять все зависящие от него решения в отношении «Сбербанка» в случае, если подтвердится информация о финансировании через этот банк «ЛНР» и «ДНР», признанных террористическими организациями.

Штаб блокады оккупированной территории Донбасса поставил ультиматум Кабинету Министров с требованием закрыть все отделения «Сбербанка» в Украине из-за обслуживания клиентов по «паспортам» самопровозглашенных «Л/ДНР».

В России заявили, что ни администрация президента РФ, ни Совет Федерации не получали никакого письма бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести войска в Украину.

Служба безопасности допросила народного депутата Надежду Савченко об обстоятельствах ее поездки на оккупированные территории Донбасса.

САП подала в Апелляционный суд Киева жалобу на определенную Соломенским райсудом меру пресечения отстраненному от исполнения обязанностей председателю ГФС Роману Насирову.

Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту незаконного обогащения первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Павла Демчины.

По данным ОБСЕ, в зоне АТО с начала года жертвами конфликта стали 86 мирных жителей, 16 из которых - с летальным исходом.

Энергетический холдинг «ДТЭК Энерго» остановил почти все угольные шахты на оккупированной территории Донбасса из-за транспортной блокады.

Высший совет правосудия считает нецелесообразным принятие законопроекта «Об антикоррупционных судах» как противоречащего Конституции Украины.

Эксперт политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ольга Айвазовская заявила, что вопрос проведения выборов в ОРДЛО снят с повестки дня переговоров в Минске.

В киевском Доме офицеров во время заседания общественного совета при Министерстве обороны ветеран АТО Дмитрий Резниченко ударил головой в лицо генерал-полковника запаса Виктора Палия.

Бывший руководитель внутренней безопасности Государственной фискальной службы Юрий Шеремет фигурирует в уголовном производстве о незаконном обогащении.

Украина приняла первую партию азербайджанской нефти на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе.

НАПК начинает полную проверку деклараций 11 лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, по обращениям обличителей и правоохранительных органов.

Кабинет Министров Украины одобрил решение о подписании соглашения с Турецкой Республикой об условиях взаимных поездок граждан по ID-картам.

1 апреля вступает в силу соглашение между Кабинетом Министров Украины и Советом Министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований.

В пригороде Стамбула в телебашню врезался пассажирский вертолет S-76, на борту которого в качестве пассажиров находились четверо россиян. Все они погибли.