«ПриватБанк» признан победителем открытого конкурса на размещение банкоматов в холлах станций столичного метрополитена, который проводила КГГА.

Об этом сообщает пресс-служба банка, ссылаясь на информацию руководителя направления «Платежи и переводы» Алексея Путятина.

По его словам, предложение по размещению банкоматов и терминалов самообслуживания крупнейшего банка было признано лучшим как по уровню арендной платы, так и по качеству предлагаемых пассажирам услуг.

«Прозрачные условия конкурса, которые впервые за годы независимости были обеспечены комиссией по вопросам недвижимости КГГА, дали возможность увеличить поступления в городской бюджет и дать киевлянам возможность пользоваться на станциях метро самыми современными банковскими услугами, - отметил Путятин. - Кроме банкоматов «ПриватБанка», в ближайшее время на станциях метро будут установлены и терминалы самообслуживания, с помощью которых киевляне смогут проводить коммунальные и другие платежи, делать переводы, покупать билеты на транспорт и получать другие банковские услуги».

По информации «ПриватБанка», в холлах всех станций киевского метрополитена будут установлены более 100 банкоматов и терминалов самообслуживания. Сеть банковского обслуживания в метрополитене будет доступна владельцам банковских карт всех украинских банков, а также владельцам социальных карт киевлянина.