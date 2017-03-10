Полиция Киева разыскивает злоумышленников, которые ранили киевлянина и отобрали у него сумку с четырьмя миллионами гривен. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

«Около 15:00 в дежурную часть столичной полиции позвонили свидетели, которые слышали стрельбу в Печерском районе. По вызову немедленно выехала патрульная полиция и следственно-оперативная группа, которые на месте происшествия изъяли стреляные гильзы», - говорится в сообщении.

Также правоохранители опросили местных жителей, возможных свидетелей и очевидцев. Потерпевшего не было, поскольку, как узнали впоследствии полицейские, он пытался преследовать автомобиль нападавших.

В городе ввели соответствующий оперативный план и начали розыск бандитов.

Впоследствии в полицию обратился 28-летний киевлянин, который рассказал, что как только он вышел из автомобиля, на него напали четверо неизвестных в балаклавах с оружием. Они ранили мужчину в руку, ногу и живот, после чего выхватили из салона машины сумку с четырьмя миллионами гривен и уехали на автомобиле «Фольксваген Пассат». Пострадавший пытался преследовать злоумышленников, но на проспекте Бажана потерял их из виду. Только после этого обратился к правоохранителям.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Начато уголовное производство.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по задержанию злоумышленников.

Пострадавший с огнестрельными ранениями находится в больнице, где ему оказывают необходимую помощь. Предварительно, оружие было травматическим.