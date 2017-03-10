Украина приняла первую партию азербайджанской нефти на Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Укртатнафта».

«Укртранснафта» с 10 марта возобновляет работу участка нефтепровода из Одессы в Кременчуг после нескольких лет простоя и начинает транспортировать нефть сорта Azeri Light на Кременчугский НПЗ», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что «Укртранснафта» со своей стороны провела работу по подготовке нефтепровода к транспортировке азербайджанской нефти, в частности, осуществив вытеснения нефти сорта Urals. Согласно договору, в случае снижения объемов транспортировки «Укртатнафта» компенсирует «Укртранснафте» расходы на замещение Urals на Azeri Light.

«Летом прошлого года Украина и Азербайджан заявили о своей заинтересованности в возобновлении поставок нефти Azeri Light на украинские НПЗ. В декабре мы начали подготовку маршрута к транспортировке и уже сегодня принимаем первую партию азербайджанской нефти. Это действительно важное событие как для «Укртранснафты», так и для государства, ведь поставки позволяют восстановить мощности нефтетранспортной системы, увеличить доходы компании и соответственно обязательные платежи в государственный бюджет», - отметил генеральный директор ПАО «Укртранснафта» Николай Гавриленко.

Благодаря получению качественной нефти, Кременчугский НПЗ увеличит производство бензина стандарта Евро-5 для украинских потребителей. «В планах предприятия полный переход на производство нефтепродуктов высшего экологического класса из «легкой» нефти», - говорится в сообщении.

Напомним, в июле 2016 года о поставках нефти на украинские НПЗ договорились президенты Украины и Азербайджана.