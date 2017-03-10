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Из-за того, что Нафтогаз в прошлом году треть объема газа закупил в течении двух последних зимних месяцев, когда цена на него была максимальной, Украина переплатила за голубое топливо около 2,6 млрд. гривен. Об этом на своей странице в Facebook написал экс-глава НБУ, бывший первый вице-премьер Сергей Арбузов.

«Хранилища весной после отопительного сезона были практически пустые, казалось бы, самое время покупать. Но нет, Нафтогаз сидел на собранных у украинцев 23 млрд. грн. (на конец І полугодия) и пропустил самые выгодные по цене месяцы – с марта по июнь. В отопительный сезон монополист вошел с минимальными запасами в ПХГ и в итоге 33% всего годового объема газа купил всего за два последних месяца года, по средней цене в $ 224 за тысячу кубометров, если верить Госстату. В начале лета, напомню, цена была $182-184. Для сравнения, в ноябре-декабре 2015 года было куплено всего 8% годового объема», - написал он.

По его мнению, покупать газ зимой, на пике цены, может только тот, кто совершенно не заботится о потребителях.

«Легко посчитать убытки населения и бюджета, который платит субсидии. Если даже предположить, что газ покупался бы не по $182 (на минимуме), а по $191 (средняя цена покупки в первые 10 месяцев года), то безалаберность топ-менеджеров Нафтогаза стоила стране $103 млн. или 2,6 млрд. грн. по среднегодовому курсу», - подсчитал Арбузов.

«В сухом остатке так называемая «реформа газовой сферы» превратилась в политически окрашенный фарс: неэффективные менеджеры с зарплатами выше, чем у президентов европейских стран, покупают российский газ у швейцарских и немецких компаний с наценкой», - констатировал экс-глава Нацбанка.
ForUm

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