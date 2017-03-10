также в разделеОбщество
Власти ОАЭ сняли обвинения с беременной украинки 8
НАПК начинает полную проверку деклараций 11 чиновников 6
Задержана банда, ограбившая инкассаторский автомобиль в Одессе 10
Украинцы смогут ездить в Албанию без виз с 1 апреля 11
Блокадники – членам НВФ: Не отпустите пленных, отключим свет и воду 35
Ветеран АТО ударил генерала из-за георгиевских ленточек 97
НАБУ занялось первым замом Грицака 39
Обнародована третья часть реконструкции расстрела Небесной Сотни 26
Кабмин выделил 53 миллиона на авиацию ГосЧС 9
САП обжаловала меру пресечения Насирову 15
Кабмин одобрил подписание соглашения с Турцией о поездках по ID-картам 10
ОБСЕ: На Донбассе применение тяжелого вооружения увеличилось на 230% 13
Бывшего генконсула Грузии в Одессе подозревают в хищении 4 миллионов 19
Штаб блокады намерен остановить поставки угля из РФ 31
САП проверяет, есть ли у Насирова гражданство других стран 17
Грицак: Группа «плакальщиц» собиралась приковать себя наручниками под АП 34
Штаб блокады Донбасса требует за две недели закрыть российский «Сбербанк» 57
В «ЛНР» заявили, что «Гиви» убил спецназ ВСУ 90

Бывший руководитель внутренней безопасности Государственной фискальной службы Юрий Шеремет фигурирует в уголовном производстве о незаконном обогащении.

Об этом Украинской правде сообщили в Генпрокуратуре в ответ на запрос.

Указывается, что соответствующее производство 1 марта было внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Сообщение о подозрении, согласно ответу САП, пока не вручалось.

На вопрос, связано ли производство по Шеремету с делом отстраненного главы ГФС Романа Насирова, в САП ответили: «В настоящее время в материалах уголовного производства отсутствуют фактические данные, которые бы давали основания для его объединения с другими уголовными производствами, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро Украины».

Как известно, 7 марта руководитель внутренней безопасности Государственной фискальной службы подал в отставку после задержания отстраненного главы ГФС Романа Насирова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года