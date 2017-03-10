Бывший руководитель внутренней безопасности Государственной фискальной службы Юрий Шеремет фигурирует в уголовном производстве о незаконном обогащении.

Об этом Украинской правде сообщили в Генпрокуратуре в ответ на запрос.

Указывается, что соответствующее производство 1 марта было внесено в Единый реестр досудебных расследований.

Сообщение о подозрении, согласно ответу САП, пока не вручалось.

На вопрос, связано ли производство по Шеремету с делом отстраненного главы ГФС Романа Насирова, в САП ответили: «В настоящее время в материалах уголовного производства отсутствуют фактические данные, которые бы давали основания для его объединения с другими уголовными производствами, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро Украины».

Как известно, 7 марта руководитель внутренней безопасности Государственной фискальной службы подал в отставку после задержания отстраненного главы ГФС Романа Насирова.