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В киевском Доме офицеров во время заседания общественного совета при Министерстве обороны ветеран АТО Дмитрий Резниченко ударил головой в лицо генерал-полковника запаса Виктора Палия. Видео инцидента опубликовало Громадське.

Резниченко обвинил Организацию ветеранов Украины и ее руководителя - экс-нардепа от Компартии Петра Цыбенко в организации в прошлом году в Киеве «путинского флешмоба с колорадскими лентами» за деньги из украинского бюджета.

В итоге Резниченко ударил генерала Виктора Палия, который возглавляет общественный совет при Минобороны, занимающийся делами ветеранов.

После нападавшего вывели из зала, где проходило заседания, в коридор. Уже там произошла другая потасовка - на этот раз ударили самого Резниченко.

«Внутри произошел конфликт между Димой и главой ОС при МО господином Палием, а также с другими представителями ОС, по вопросу организации марша в Москве, Крыму и Киеве – «Бессмертный полк» (в Киеве организовала одна из присутствующих ГО за бюджетные деньги), оказывается также, что для многих представителей колорадская лента символ победы и памяти СССР. После небольшой перепалки Диму вывели в коридор и дальше.... На Диму написали заявление в полицию, те, кто на видео...», - объяснил ситуацию волонтер Максим Диженко, который опубликовал у себя в Facebook видео продолжения конфликта.

По данным волонтера Романа Синицына, ведомство Палия ежегодно «пилит» миллионы гривен, которые выделяет Министерство обороны. Об этом он написал в Facebook.

«Эта общественность регулярно получает финансирование из бюджета на свои ГОшки. И пилит миллионы гривен ежегодно… Они на бюджетные деньги, устраивают пророссийские ватные мероприятия, отрежиссированные в Москве», - отметил Синицын.
ForUm

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