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У Вооруженных сил Украины накоплено достаточно возможностей, чтобы предостеречь агрессора от наступательных действий.

Об этом во время встречи с выпускниками оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал армии Виктор Муженко, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Вы уже знаете места свей дальнейшей службы и вскоре прибудете в войска. Помните главное - именно на вас возлагается ответственность за совершенствование всей системы подготовки войск и повышение их боевых возможностей. В условиях развития Вооруженных сил, формирование новых подразделений и их подготовка к участию в боевых действиях в АТО приобретает особое значение», - подчеркнул Муженко.

Он предоставил выпускникам подробную информацию о развитии ситуации по безопасности вокруг Украины и европейской безопасности в целом.

«События на Светлодарской дуге, текущая ситуация в Авдеевке и рост напряжения на мариупольском направлении свидетельствуют, что противник пытается расшатывать ситуацию. Наши подразделения успешно противостоят противнику, но все мы, и особенно органы военного управления, должны быть готовы к резкому обострению обстановки. У нас накоплено достаточно возможностей, чтобы предостеречь агрессора от наступательных действий», - сказал главнокомандующий ВСУ.

Муженко отметил, что в органы военного управления должны приходить офицеры с боевым опытом.

«Мы должны максимально эффективно использовать приобретенный боевой опыт на уровне руководителей всех уровней, начиная от командира отделения. На руководящие должности в органах военного управления назначаются в первую очередь офицеры с опытом боевых действий, и таких у нас немало. Этот опыт помогает избегать боевых потерь среди личного состава. Человеческая жизнь для нас - главная ценность», - добавил он.
ForUm

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