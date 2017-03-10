Нацбанк Украины направил запросы в российские банки относительно обслуживания ими клиентов с использованием «паспортов «ЛНР» и «ДНР», и в случае подтверждения данного факта НБУ готов обратиться в СНБО.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе НБУ.

«Национальный банк Украины направил официальные запросы в российские банки относительно обслуживания ими клиентов с использованием «паспортов «ЛНР» и «ДНР». В случае официального подтверждения этой информации Нацбанк Украины обратится к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову с предложением применить санкции к материнским структурам представленных в Украине банков с государственным российским капиталом», - отметили в пресс-службе НБУ.

Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в комментарии для СМИ отметила: «В случае применения санкции будут направлены на защиту национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины. Идет речь о предотвращении выведения капиталов банками с государственным российским капиталом путем возвращения полученных от материнских структур ссуд, уплаты процентов по ним, что позволит защитить интересы украинских клиентов. Клиенты и вкладчики указанных банков в Украине будут обслуживаться в обычном режиме».

Напомним, росСМИ сообщили, что «Сбербанк» России с 7 марта приступил к обслуживанию лиц с «паспортами» «ДНР» и «ЛНР».

В НБУ заявили, что если эта информация подтвердится, будут инициировать санкции к дочке российского «Сбербанка» в Украине.