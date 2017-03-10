также в разделеЭкономика
Украина начала импорт нефти из Азербайджана 100
Украина в прошлом году переплатила за газ 2,6 млрд гривен 59
Правительство готово ввести санкции против «Сбербанка России» 325
Кабмин отменил около 100 регуляторных актов, мешавших бизнесу 123
ДТЭК остановил шахты на оккупированном Донбассе 93
Инфляция в Украине ускорилась до 14,2% 307
Совет директоров МВФ рассмотрит украинский вопрос 20 марта 47
В Минфине сообщили, когда опубликуют текст меморандума с МВФ 51
Сенат Канады поддержал соглашение о ЗСТ с Украиной 41
Исполнительная служба разблокировала счета «Львовугля» 73
РосСМИ: Ситуация на «национализированных» предприятиях в ОРДЛО критическая 237
Украина – на 24-м месте в рейтинге самых дешевых стран 120
Гройсман: Из-за блокады Украина ежемесячно теряет 2-4 миллиарда 87
У Ахметова принудительно выкупают предприятия в Крыму 166
НБУ готов инициировать санкции против «Сбербанка» 122
Экс-судья международного трибунала: РФ не выполнит решение суда ООН 97
Украинским ТЭС хватит антрацита еще на 30-35 дней 75
СМИ: Из-за дефицита вагонов Украина в 2016 году не выплавила 3 миллиона тонн стали 116

Нацбанк Украины направил запросы в российские банки относительно обслуживания ими клиентов с использованием «паспортов «ЛНР» и «ДНР», и в случае подтверждения данного факта НБУ готов обратиться в СНБО.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе НБУ.

«Национальный банк Украины направил официальные запросы в российские банки относительно обслуживания ими клиентов с использованием «паспортов «ЛНР» и «ДНР». В случае официального подтверждения этой информации Нацбанк Украины обратится к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову с предложением применить санкции к материнским структурам представленных в Украине банков с государственным российским капиталом», - отметили в пресс-службе НБУ.

Заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в комментарии для СМИ отметила: «В случае применения санкции будут направлены на защиту национальных интересов, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины. Идет речь о предотвращении выведения капиталов банками с государственным российским капиталом путем возвращения полученных от материнских структур ссуд, уплаты процентов по ним, что позволит защитить интересы украинских клиентов. Клиенты и вкладчики указанных банков в Украине будут обслуживаться в обычном режиме».

Напомним, росСМИ сообщили, что «Сбербанк» России с 7 марта приступил к обслуживанию лиц с «паспортами» «ДНР» и «ЛНР». 

В НБУ заявили, что если эта информация подтвердится, будут инициировать санкции к дочке российского «Сбербанка» в Украине.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

15
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года