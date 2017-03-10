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Полиция разыскивает мужчину, который совершил два разбойных нападения на пункты выдачи быстрых кредитов в Киеве.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, события произошли вечером 9 марта на улице Драйзера и проспекте Маяковского.

«В Деснянское управление полиции поступило сообщение, что в помещении двух учреждений по выдаче быстрых денег неизвестный мужчина, угрожая персоналу предметом похожим на гранату, забрал наличные из кассы. В первом случае злоумышленник вынес более 15 тысяч гривен, во втором - около 40 тысяч гривен», - говорится в сообщении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального управления полиции. Правоохранители опросили специалистов по обслуживанию клиентов, которые в момент преступления были на рабочих местах, пообщались со свидетелями и очевидцами.

Собранные материалы внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас нападающего разыскивают правоохранители.

Приметы подозреваемого:

Мужчина славянской внешности, рост около 185 см, в возрасте примерно 35-ти лет, среднего телосложения, был одет в темную куртку, синие джинсы, черную вязаную шапку, на лице были солнцезащитные очки, в руках - пакет черного цвета.
ForUm

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