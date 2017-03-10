В сети появилось уникальная видеозапись, на которой запечатлены траурные мероприятия в день похорон советского диктатора Иосифа Сталина 9 марта 1953 года, сообщает ZN.UA.

Кадры сняты на цветную кинопленку. Это сделал сотрудник американского посольства, помощник военного атташе США в Москве Мартин Манхоф.

Съемку он вел с балкона американского посольства. На записи Манхофа видно, как гроб с телом Сталина несли по Красной площади в Мавзолей. После его поместили рядом с телом Ленина.

На кадрах американца есть представители высшего руководства СССР Никита Хрущев, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов и другие, а также рядовые граждане, собравшиеся посмотреть на похороны.

Это единственная известная на сегодняшний день независимая фото- и киносъемка события. Ранее демонстрировались только кадры официальной хроники.

Официально в СССР о смерти Сталина сообщили 5 марта 1953 года.