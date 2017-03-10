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Первый заместитель председателя миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что 3 марта члены НВФ «ДНР» обстреляли представителей специальной мониторинговой миссии, когда они зафиксировали самоходные гаубицы. Об этом он сказал во время брифинга.

«На прошедшей неделе в пятницу, в Крещатицком, что сейчас оккупирован боевиками, осуществили предупредительные выстрелы рядом с патрулем СММ. В то время как наблюдатели зафиксировали две самоходных гаубицы, которые расположены с нарушением линии отведения», - сказал Хуг, сообщает Укринформ.

Он рассказал, что в тот же день в Ясиневатой сбили беспилотник, вероятно со стрелкового оружия, когда тот зафиксировал передвижение тяжелой техники.

По словами Хуга, на прошлой неделе боевики 22 раза препятствовали миссии ОБСЕ мониторить ситуацию на Донбассе.

Напомним, члены НВФ обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и забрали у них беспилотник 24 февраля в Ясиноватой.

3 марта, специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила, что их беспилотник был сбит возле Донецкой фильтровальной станции.
ForUm

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