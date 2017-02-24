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Руководитель Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Эртурул Апакан осуждает открытие огня по наблюдателям и захват беспилотного летательного аппарата миссии членами незаконного вооруженного формирования «ДНР».

Инцидент произошел сегодня, 24 февраля, около 14:30 в Ясиноватой, которая контролируется боевиками. Патруль СММ пытался запустить БПЛА, чтобы осуществить наблюдение вероятного обстрела Донецкой фильтровальной станции, но в это время вооруженные люди нацелили на наблюдателей ОБСЕ оружие. Затем они приблизились к представителям СММ и забрали беспилотник. Потом один из этих вооруженных людей открыл огонь вблизи патруля СММ, сообщает УНИАН.

«Ведение огня по невооруженными гражданским наблюдателям являются не только прямой угрозой жизни мужественных мужчин и женщин, которые делают все возможное, чтобы добиться мира в Украине, - это прямой вызов коллективной воле 57 стран-участниц ОБСЕ и Минским соглашениям», - заявил Апакан.

Глава СММ настаивает, что виновные в этом инциденте должны понести ответственность, и что не должно быть безнаказанности за такие поступки. Также он подчеркнул, что угрозы наблюдателям и создание препятствий в деятельности СММ «приведут лишь к задержке урегулирования конфликта».
ForUm

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