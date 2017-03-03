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Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляет, что их беспилотник был сбит возле Донецкой фильтровальной станции.

«БПЛА СММ ОБСЕ упал возле ДФС после того как СММ услышала огонь из стрелкового оружия, несмотря на гарантии безопасности», – говорится в сообщении СММ в Twitter.

В миссии назвали данный факт недопустимым.

Напомним, 24 февраля члены НВФ обстреляли наблюдателей СММ ОБСЕ и забрали у них беспилотник  в Ясиноватой. Однако позже БПЛА вернули без собранных данных.
ForUm

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