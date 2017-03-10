Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту незаконного обогащения первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Павла Демчины.



Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«10 марта Специализированная антикоррупционная прокуратура внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного обогащения первого заместителя председателя Службы безопасности Украины (ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины)», - говорится в сообщении.

Основанием для регистрации уголовного производства, в соответствии со ст. 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины, стали материалы журналистских расследований.

Расследование данных фактов поручено Главному подразделению детективов Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, ранее сегодня спикер СБУ Елена Гитлянская заявила, что Демчина сам обратился в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство и проверить опубликованную СМИ информацию о его декларации.

В расследовании журналистов «Слідство.Інфо» говорится о том, что Демчина не имеет имущества, а его семья владеет недвижимостью и элитными автомобилями.