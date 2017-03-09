Первый заместитель главы СБУ, возглавляющий Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, Павел Демчина не имеет имущества, а его семья владеет недвижимостью и элитными автомобилями.



Об этом говорится в расследовании журналистов «Слідство.Інфо».

В декларации Демчины за 2015 год указано, что он не имеет ни собственного дома, ни машины, ни сбережений. Официально он проживал в ведомственном общежитии СБУ. А вот мать троих детей генерал-майора и его гражданская жена – 35-летняя Ольга Воловчук – является владелицей четырех автомобилей и живет в роскошном загородном доме в Петропавловской Борщаговке.

Также она владеет солидным автопарком: Range Rover 2016 года выпуска стоимостью около 100 тысяч долларов, Mercedes-Benz 2016 года, Mazda 2014 года и Peugeot 2012 года выпуска.

На территории поместья, в котором живет Воловчук, кроме большого двухэтажного дома, расположены хозяйственная постройка, крытый бассейн и беседка. За похожие объекты в этом районе сейчас просят до 10 миллионов гривен.

По данным журналистов, Воловчук также владеет расположенным рядом земельным участком, на котором активно ведется строительство.

Гражданская жена генерала СБУ до сих пор прописана в квартире своих родителей в городке Вараш на Ривненщине. Там же на нее зарегистрирована фирма, специализирующаяся на торговле фармацевтическими препаратами. Отмечается, что фирма не ведет активной деятельности.

После карьерного взлета Павла Демчины значительно улучшились жилищные условия его родителей. Его мать, пенсионерка Нина Демчина, в течение нескольких последних лет стала владелицей трехкомнатной квартиры в новостройке в Ривном и дома на 170 квадратных метров в пригороде областного центра.

Журналисты увидели, как из дома в Петропавловской Борщаговке выехала машина, за рулем которой находилась Воловчук. Почти сразу после этого из поместья вышел Демчина. На вопросы представителей прессы он заявил, что не владеет этим домом, а периодически его посещает. При этом он утверждал, что не знает, кому принадлежит это имение.

«Скажите, пожалуйста, это Ваш дом? - Нет. - А что вы там делаете? - Периодически его посещаю. - А кого именно там посещаете? - Детей, там живут мои дети, скажем так».

«Ну, потому что я не знаю, у человека это было, когда мы уже знакомились», - сказал он.

Отмечается, что дом не значится в публичном реестре недвижимости, официально установить его владельца практически невозможно.

«Подтвердить, что семья Павла Демчины живет именно в этом имении, помогла племянница Ольги Воловчук. Девушка по имени Юлия учится в Киеве и живет в общежитии. Однако на ее страницах в соцсетях немало фотографий, сделанных именно в том имении, из которого выезжала на Range Rover Воловчук», - говорится в расследовании.