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Первый заместитель главы СБУ, возглавляющий Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, Павел Демчина обратился в НАБУ с просьбой открыть уголовное производство и проверить опубликованную СМИ информацию о его декларации.

Об этом в Facebook написала спикер СБУ Елена Гитлянская.

«Журналисты обнаружили огромный интерес к «декларации» о доходах первого заместителя главы СБУ Павла Демчины. Поверьте, он сам не менее заинтересован в тщательной проверке информации о себе, распространенной в СМИ», - заявила спикер.

При этом Гитлянская добавила, что замглавы СБУ уверен, что распространенная о нем информация является неправдивой.

Заявление было передано в НАБУ лично и зарегистрировано.

Напомним, в  расследовании журналистов «Слідство.Інфо» говорится о том, что Демчина не имеет имущества, а его семья владеет недвижимостью и элитными автомобилями.
ForUm

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