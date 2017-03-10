1 апреля вступает в силу соглашение между Кабинетом Министров Украины и Советом Министров Республики Албания о взаимной отмене визовых требований.

Об этом в Facebook сообщил генеральный консул Украины в Мюнхене Вадим Костюк.

В соответствии с положениями соглашения предусматривается, что граждане Украины и граждане Албании, которые пользуются действительными проездными документами (загранпаспортами, удостоверениями личности моряка) могут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой договорной стороны в течение срока, который не превышает 90 дней в течение 180.

Напомним, 4 ноября 2016 года Украина и Албания подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз для граждан двух стран.