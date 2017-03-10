Правительство выделило 53,3 млн грн для обеспечения готовности авиационной техники ГосЧС к работе в пожароопасный период.
Как сообщает пресс-служба ГосЧС, соответствующее решение принято на заседании Кабмина 10 марта.
Средства выделены из резервного фонда государственного бюджета.
«Средства будут направлены на обеспечение готовности авиационной техники ГосЧС к осуществлению мероприятий, связанных с предотвращением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период», - говорится в сообщении.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время