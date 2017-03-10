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Кабинет Министров Украины одобрил решение о подписании соглашения с Турецкой Республикой об условиях взаимных поездок граждан по ID-картам, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Так, на заседании в пятницу Кабмин принял распоряжение «О подписании соглашения между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики о внесении изменений в соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Турецкой Республики об условиях взаимных поездок граждан».

Согласно документу граждане обеих стран смогут въезжать, выезжать и находиться в течение 90 дней на территории стран без обычных паспортов, а по ID-картам, которые содержат электронный носитель информации.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что на следующей неделе посетит с рабочим визитом Турецкую Республику. «Во время этого визита мы с турецкими коллегами должны подписать совместный документ, который даст возможность по электронным ID-картам путешествовать в Турцию без загранпаспортов. Это открывает новые возможности для удобства туристов», - отметил Гройсман.

«Хорошая новость для украинских граждан, которые путешествуют в Турцию», - сказал он.

Напомним, в июне 2016 года Турция увеличила срок безвизового пребывания для граждан Украины до 90 дней. 
ForUm

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