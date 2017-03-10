В Киеве сотрудники полиции обнаружили у военнослужащего арсенал боеприпасов, сообщает пресс-служба столичного главка.

Ночью во время отработки территории Печерского района правоохранители заметили на бульваре Дружбы Народов двух подозрительных мужчин. Во время личного осмотра сотрудники полиции изъяли у одного из них боеприпасы, а именно: два корпуса гранаты Ф-1, три корпуса гранаты РГД-5, четыре запала к ним и около 400 граммов взрывчатки.

Задержанным оказался 24-летний уроженец Сумщины, который ранее привлекался к уголовной ответственности и в настоящее время является военнослужащим. Происхождение боеприпасов задержанный отказался объяснять, руководствуясь ст. 63 Конституции Украины.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.