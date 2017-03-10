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Генеральная прокуратура вызывает на допрос народного депутата фракции «Народный фронт» Андрея Левуса и внефракционного Андрея Билецкого.

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в Facebook.

«Народные депутаты Украины Андрей Белецкий и Андрей Левус вызываются на допрос в качестве свидетелей в Генеральную прокуратуру по делу о захвате Луганской ОГА весной 2014 года», - написала она.

Напомним, ранее Сарган сообщила, что вызов Генеральной прокуратурой на допрос четырех народных депутатов связан с возможной неуплатой налогов парламентариям. Среди них – Левус и Билецкий. 
ForUm

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