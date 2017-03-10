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Сегодня утром члены незаконных вооруженных формирований обстреляли тыловые позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«С началом текущей суток противник продолжил провокационные обстрелы позиций наших войск, в том числе с применением артиллерии калибра 152-мм. При этом, с двух до четырех часов ночи огонь велся не только по передовым позициям наших войск, но и по тыловым районам, расположенным в глубине нашей территории, что ставит под угрозу жизнь и здоровье местных жителей», – говорится в сообщении.

Наиболее интенсивные обстрелы, по данным штаба, со стороны НВФ велись из района населенного пункта Кировск, позиции которых расположены на территории местной школы. 

«Такие действия противника имели целью вызвать огонь и обвинить украинскую сторону в обстрелах мирного населения. Указанное в очередной раз показало, что боевики продолжают использовать местных жителей в качестве заложников для достижения своих провокационных целей», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, за прошлые сутки, 9 марта, НВФ 80 раз обстреляли позиции сил АТО.
ForUm

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