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В австралийском Мельбурне вода в соленом озере стала розовой. Цвет изменился под воздействием солнечного света, высоких температур и низкого уровня осадков, сообщает администрация парка Вестгейт.

Как объясняют специалисты, водоросли, растущие на дне озера, при такой погоде производят красные пигменты, передает ВВС Украина.

Аналогичный феномен периодически наблюдается в нескольких озерах на территории Испании, Канады и Сенегала.

По словам сотрудника парков Виктории Марка Нормана, розовый цвет воде придает безвредная одноклеточная водоросль под названием Dunalliela.

«Она является полностью натуральным продуктом. Многие говорят нам, что это похоже на промышленную аварию или розовую краску», - говорит Норман.

При этом ученый отмечает, что хотя вода в озере безопасна для человека, он бы не рекомендовал никому купаться в нем, поскольку на дне очень много соли и ила.

Администрация парков Виктории сообщает, что вода в озере снова станет голубой после снижения температуры воздуха и обновления дождей.
ForUm

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