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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Прилуках на Черниговщине местного жителя, который через российские соцсети распространял антиукраинские материалы. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

Правоохранители зафиксировали, что мужчина регулярно размещал на персональных страницах пропагандистские материалы, призывающие к изменению государственной границы Украины, и популяризировал «ДНР/ЛНР». Информацию агитатор получал от куратора с временно оккупированных территорий.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника сотрудники спецслужбы изъяли компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины, агитатору объявлено о подозрении в совершении преступления.

Продолжается досудебное следствие.
ForUm

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