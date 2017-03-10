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Обмен украинских граждан, которые незаконно содержатся на территории ОРДЛО, будет разблокирован в ближайшее время.   

Такую надежду выразил президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер в ходе брифинга в пятницу, сообщает Укринформ. 

«Я предложил обеим сторонам, что необходимо ускорить идентификацию людей, пропавших без вести. МККК готов со своей стороны исполнять роль такого фасилитатора, который сможет наладить контакты по обе стороны линии столкновения... Мы имеем надежду, что этот вопрос будет решен в ближайшее время»,  - сказал Маурер. 

Он также объяснил, что механизм обмена заложниками должен быть усовершенствован, и Украине необходимо разработать единый механизм относительно обмена людей, которые задержаны в результате конфликта. 

«Относительно вопроса обмена пленными, то это достаточно сложный вопрос. Нужно создать дорожную карту, как именно эта проблема будет решаться. Очень часто этот вопрос проблематичным становится в плане обмена данными. Здесь необходимо соблюдать законодательные нормы, которые могут вступать в противоречие», - объяснил Маурер. 

Президент МККК заметил, что точно неизвестно, сколько сейчас людей находятся в незаконном содержании на территории ОРДЛО. 

«Многие люди пропали без вести в результате конфликта на Востоке Украины, но никто не знает их точное количество. Возможно, их от 1000 до 2000. Поиск ответов на вопрос и поддержка семей таких лиц является одной из приоритетных задач», - заметил Маурер.

Как сообщалось, самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР» согласились провести обмен пленными с Украиной по формуле «690 на 47».

По информации Герещенко, в списке лиц, которых хотят получить ОРДЛО в обмен на пленных украинцев, находятся почти две сотни людей, пожелавшие остаться на подконтрольной украинской власти территории. 

На сегодняшний день пропавшими без вести считаются 483 украинца. 
ForUm

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