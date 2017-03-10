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ФБР начало расследование в отношении возможной связи между компьютерами принадлежащей до избрания на пост президента США Дональду Трампу Trump Organization и российским Альфа-банком.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Информацию о возможной связи между организацией и банком ФБР получила еще четыре месяца назад, но расследование было начато только сейчас. Причем ведет его та же команда, которая занимается изучением возможного влияния России на выборы в США, передает 112 Украина.

К расследованию привлечены программисты, говорится в сообщении.

Отмечается, что ФБР сочло подозрительным взаимодействие между компьютерными серверами организации и банка. Однако Федеральному бюро расследований предстоит большая работа, так как пока не удалось установить, была ли связь "значительной", сообщил телеканал.

В ФБР информацию не комментировали, а в Белом доме не ответили на запрос CNN. 

 
ForUm

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