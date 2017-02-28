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Автомобили 61-й так называемой гуманитарной колонны МЧС России прибыли в пункты назначения в оккупированных районах Донецкой и Луганской областях и приступили к разгрузке, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«Доставка гуманитарной помощи осуществлена в полном соответствии с требованиями и нормами международного законодательства, в пути никаких внештатных ситуаций не произошло», – говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что после завершения разгрузки автомобилей колонна направится обратно в Донской спасательный центр через пункты пропуска «Матвеев Курган» и «Донецк», «пройдя все необходимые таможенные процедуры».

«Автомобильная колонна МЧС России доставила более 300 тонн продуктов питания. Основную массу груза составляют продуктовые наборы. Среди продуктов – молочные смеси, фруктовое, овощное и мясное пюре, молочные каши и фруктовые соки», – сказано в сообщении.

Напомним, 21 февраля Россия направила на оккупированный Донбасс 60-й по счету так называемый гуманитарный конвой. 

РФ в феврале-марте намерена отправить на Донбасс четыре так называемых гумконвоя. 
ForUm

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