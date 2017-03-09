также в разделеОбщество
В Италии задержали экс-сотрудника генконсульства Украины за кражу €233 тысяч 9
Из Украины выдворили еще одного криминального «авторитета» 8
Суд разрешил заочное расследование против Козицына 9
Спецкомиссия разберется с инцидентом в полиции Закарпатья 18
Уехавшую в Украину оперную певицу уволили из Гнесинки 16
DJ Паша станет спикером Евровидения-2017 16
В Одессе облили краской и разрисовали здание «Сбербанка» 38
Минюст не собирается распускать департамент люстрации 11
Нацсовет оштрафовал «СТБ» на 1,65 миллиона 27
Главный патрульный Закарпатья заявил, что перешел дорогу Москалю 38
Высший совет правосудия жалуется на острую нехватку судей 22
Апелляционный суд Латвии оставил под конфискацией $26 миллионов Иванющенко 13
За год из-под стражи за границей освободили 600 украинцев 24
СБУ перекрыла крупный канал контрабанды оружия 53
Чаус попросил политического убежища в Молдове 115
«Укравтодор» отрицает прекращение использования Prozorro 35
У убитого снайпера НВФ нашли российский паспорт 109
В СБУ назвали организаторов обстрела автобуса под Волновахой 98

Информация об аресте денег бизнесмена Юрия Иванющенко и соответствующем решении суда – неправда и блеф. Об этом заявляют адвокаты самого Иванющенко Юрий Колесников и Евгений Глазков, сообщают Украинские новости.

«Сегодня мы с удивлением  прочитали информацию зам генпрокурора об аресте якобы денег Иванющенко. Со всей уверенностью могу сказать, что Юрий Иванющенко никакого отношения к указанному процессу не имеет. Соответственно, и к деньгам, которые вроде как были арестованы латвийским судом. Мне кажется, эта информация – банальный блеф, попытка скрыть тот факт, что предъявить Юрию Иванющенко нечего», - заявил адвокат Евгений  Глазков.

Продолжающееся политическое преследование видит в этом и коллега Евгения Глазкова, адвокат Юрий Колесников: «Это информационное давление на Юрия Иванющенко длится уже не один год. Когда у наших оппонентов заканчиваются аргументы – они начинают будоражить информпространство ложными сообщениями. Недавно даже Европейский Союз был вынужден признать, что Иванющенко чист перед законом, сняв с него все персональные санкции».

Также Колесников и Глазков утверждают, что они не принимали участия ни в каких судебных заседаниях в Латвии. «Мы предоставляем Иванющенко юридические услуги уже много лет, по этому мы в курсе всех судебных разбирательств, связанных с нашим клиентом. Странно было слышать об участии в процессе каких-то адвокатов, ведь ни я, ни мой коллега - Евгений Глазков, не принимали участия в заседании. Также сильно удивляет фраза Енина о якобы «купленых судах»: заявляем, что только по делу о «Киотских деньгах» более 50 судей приняли решение в пользу Иванющенко», - отметил Колесников.

Напомним, несколькими днями ранее Европейский Союз полностью реабилитировал бизнесмена Юрия Иванющенко, сняв с него все санкции, которые были введены в 2014 году против представителей окружения беглого президента Виктора Януковича. В 2017 санкции были продлены для всех, кроме Юрия Иванющенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года