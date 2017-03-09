Информация об аресте денег бизнесмена Юрия Иванющенко и соответствующем решении суда – неправда и блеф. Об этом заявляют адвокаты самого Иванющенко Юрий Колесников и Евгений Глазков, сообщают Украинские новости.

«Сегодня мы с удивлением прочитали информацию зам генпрокурора об аресте якобы денег Иванющенко. Со всей уверенностью могу сказать, что Юрий Иванющенко никакого отношения к указанному процессу не имеет. Соответственно, и к деньгам, которые вроде как были арестованы латвийским судом. Мне кажется, эта информация – банальный блеф, попытка скрыть тот факт, что предъявить Юрию Иванющенко нечего», - заявил адвокат Евгений Глазков.

Продолжающееся политическое преследование видит в этом и коллега Евгения Глазкова, адвокат Юрий Колесников: «Это информационное давление на Юрия Иванющенко длится уже не один год. Когда у наших оппонентов заканчиваются аргументы – они начинают будоражить информпространство ложными сообщениями. Недавно даже Европейский Союз был вынужден признать, что Иванющенко чист перед законом, сняв с него все персональные санкции».

Также Колесников и Глазков утверждают, что они не принимали участия ни в каких судебных заседаниях в Латвии. «Мы предоставляем Иванющенко юридические услуги уже много лет, по этому мы в курсе всех судебных разбирательств, связанных с нашим клиентом. Странно было слышать об участии в процессе каких-то адвокатов, ведь ни я, ни мой коллега - Евгений Глазков, не принимали участия в заседании. Также сильно удивляет фраза Енина о якобы «купленых судах»: заявляем, что только по делу о «Киотских деньгах» более 50 судей приняли решение в пользу Иванющенко», - отметил Колесников.

Напомним, несколькими днями ранее Европейский Союз полностью реабилитировал бизнесмена Юрия Иванющенко, сняв с него все санкции, которые были введены в 2014 году против представителей окружения беглого президента Виктора Януковича. В 2017 санкции были продлены для всех, кроме Юрия Иванющенко.