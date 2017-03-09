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Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил России ответными мерами в случае повышения цены на газ. Об этом он заявил на совещании в Минске, сообщает пресс-служба главы белорусского государства.

«Меня больше всего удивили заявления моего закоренелого друга Медведева. Нас, кстати, уже пугать начинают, что газ мы будем природный покупать по европейским ценам. Типа того, что будете платить не $150, а $200. Это, знаете, сродни тому, что намек всем - в России прежде всего, и в Беларуси, - что мы являемся нахлебниками в России: вот, видите ли, они нам делают какой-то подарок», - отметил Лукашенко.

По его словам, Медведев должен понимать, что если мы будем платить как в Европе, то «кое за что ему тоже придется заплатить».

«И цена будет неимоверно выше, нежели цена на природный газ. Мне казалось, и я думаю до сих пор, и, наверное, подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией - это не бухгалтерия. Бухгалтерия здесь и цена на природный газ, который не принадлежит Медведеву, не должна лежать в основе наших отношений», - подчеркнул белорусский лидер.
ForUm

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