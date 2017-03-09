Обстоятельства инцидента в патрульной полиции Закарпатской области изучит специально созданная комиссия, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«В Национальную полицию Украины поступило коллективное обращение сотрудников Управления патрульной полиции в Закарпатской области. По информации, обнародованной в обращении, председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев назначил служебное расследование», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Закарпатскую область направят ведомственную комиссию. В ее состав войдут представители нескольких структурных подразделений Национальной полиции Украины, в частности - департаментов патрульной полиции и кадрового обеспечения. Комиссия должна установить все обстоятельства возникшего инцидента.

Напомним, глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль призвал министра внутренних дел Арсена Авакова и главу Нацполиции Сергея Князева сменить руководство патрульной полиции Ужгорода и Мукачево, которому коллектив выразил недоверие.