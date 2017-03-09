Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд обвинила Россию в распространении дезинформации из-за истории о том, что ее дед, который родился в Украине, якобы был нацистским коллаборационистом в оккупированной Польше.

Об этом пишет Washington Post.

«Фриланд, которая свободно владеет русским языком и прежде возглавляла Московское бюро Financial Times, уже давно в натянутых отношениях с российским правительством из-за ее активной поддержки Украины и ее книги, разоблачающей влияние российских олигархов», - говорится в статье, сообщает Европейская правда.

Три года назад Фриланд запретили въезд в Россию вместе с десятком других известных канадцев в ответ на санкции, введенные Канадой после аннексии Россией Крыма. После ее назначения главой МИД Россия заявила, что не пересмотрит решение о запрете на въезд.

«С момента ее назначения статьи об истории семьи Фриланд распространялись через Интернет через поддерживаемые Путиным сайты, такие как «Русский инсайдер» и «Новая холодная война», - отмечается в статье.

Издание приводит в пример статью под названием «Нацистский скелет в семейном шкафу», в котором говорилось, что «дед Фриланд по материнской линии Михаил Хомяк возглавлял украинскую газету, которая распространяла нацистскую пропаганду в оккупированном немцами Кракове в 1940-х годах».

Хомяк эмигрировал в Канаду после войны и стал активным членом украинской общины в провинции Альберта, где позже родилась Фриланд. Он умер в 1984 году.

Фриланд предположила, что это усилия, которые прилагает Россия для дезинформации.

«Я не думаю, что это секрет. Американские официальные лица публично заявили, а также Ангела Меркель публично говорила, что были попытки со стороны России по дестабилизации западных демократий, и я думаю, что не стоит удивляться, если эти усилия были использованы против Канады», - сказала она.

Представитель посольства РФ в Оттаве Кирилл Калинин заявил Washington Post, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эти сообщения. Он лишь подчеркнул, что российские власти убеждены, что «нацизм и его идеология ненависти, нацистские коллаборационисты и их последователи должны быть, безусловно, обвинены».

В своих предыдущих интервью Калинин критиковал Фриланд, заявив, что она уклонялась от прямого ответа на вопрос, чем занимался ее дед в Кракове во время Второй мировой войны.

Ранее Фриланд заявляла, что канадцы должны быть готовы к попыткам России дестабилизировать политическую систему страны вроде того, как это делалось в Соединенных Штатах.