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Россия признает решение Международного суда ООН по иску Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Отвечая на вопрос, будет ли признано решение Международного суда ООН российской стороной вне зависимости от его результата, он отметил, что «российская сторона является участником этого разбирательства».

«То есть, если бы Россия не признавала решение суда, то, соответственно, она бы не являлась участником этого разбирательства», — пояснил Песков.

Напомним, суд в Гааге 6 марта начал публичные слушания по иску Украины против России.

Глава украинской делегации заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль в ходе выступления на слушаниях дела сказала, что Украина просит суд принять временные меры против России до начала рассмотрения дела по сути.
ForUm

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