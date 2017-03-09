Знаменитое «Лазурное окно» – известковая скала в форме арки высотой 28 метров – на западе мальтийского острова Гоцо обрушилась после сильных штормов, сообщает Русская служба ВВС.

Скала входила в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Премьер министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что это «душераздирающая» новость.

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu — Joseph Muscat (@JosephMuscat_JM) 8 марта 2017 г.





Как пишет местное издание Times of Malta, исследования, проведенные в 2013 году, показали, что хотя Лазурное окно неизбежно подвергалось эрозии, ему до сих пор не угрожала опасность немедленного разрушения.

Однако, как написал у себя в «Твиттере» премьер Мускат, в последние годы поступали отчеты о том, что всемирно известная достопримечательность все-таки сильно пострадала от эрозии.

«Этот печальный день настал», - добавил он.

Популярную среди туристов арку, расположенную у берега острова Гоцо, можно было увидеть в первом эпизоде сериала «Игра престолов» и в нескольких художественных фильмах.

Местные власти недавно установили знаки, запрещающие приближаться к скале, однако люди эти предупреждения игнорировали.