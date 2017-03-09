также в разделеМир
Трамп определился с послом США в России 66
США официально обвинили РФ в нарушении Договора о сокращении ракет 44
Граждане Грузии смогут ездить в ЕС без виз с 28 марта 52
Трамп назвал Обаму слабаком, позволившим России «наезжать» на него 82
В Кремле подумают о переносе президентских выборов 69
Совет ЕС утвердил усиление контроля на внешних границах Шенгенской зоны 45
КНДР запретила гражданам Малайзии выезжать из страны 61
Путин помиловал россиянку, осужденную за SMS о танках в Грузии 55
Трамп подписал новый антимиграционный указ 37
Олланд: Нужно сделать все, чтобы не допустить Ле Пен к власти 45
Bloomberg назвал 500 самых богатых людей мира 73
КНДР запустила четыре баллистические ракеты 33
Ле Пен не видит в Путине угрозы для Европы 105
В Сомали за два дня от голода умерли более 100 человек 37
Польша хочет сменить Туска на Сариуша-Вольского во главе ЕС 350
США намерены сократить расходы на поддержку других стран 44
Россия и НАТО провели первые за три года переговоры 110
Der Spiegel поместил на обложку Путина с прической Трампа 50

Знаменитое «Лазурное окно» – известковая скала в форме арки высотой 28 метров – на западе мальтийского острова Гоцо обрушилась после сильных штормов, сообщает Русская служба ВВС.

Скала входила в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Премьер министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что это «душераздирающая» новость.

 


 

Как пишет местное издание Times of Malta, исследования, проведенные в 2013 году, показали, что хотя Лазурное окно неизбежно подвергалось эрозии, ему до сих пор не угрожала опасность немедленного разрушения.

Однако, как написал у себя в «Твиттере» премьер Мускат, в последние годы поступали отчеты о том, что всемирно известная достопримечательность все-таки сильно пострадала от эрозии.

«Этот печальный день настал», - добавил он.

Популярную среди туристов арку, расположенную у берега острова Гоцо, можно было увидеть в первом эпизоде сериала «Игра престолов» и в нескольких художественных фильмах.

Местные власти недавно установили знаки, запрещающие приближаться к скале, однако люди эти предупреждения игнорировали.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

437
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года