Знаменитое «Лазурное окно» – известковая скала в форме арки высотой 28 метров – на западе мальтийского острова Гоцо обрушилась после сильных штормов, сообщает Русская служба ВВС.

Скала входила в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Премьер министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что это «душераздирающая» новость.

The site from where one could admire it-Tieqa tad-Dwejra. Heartbreaking. pic.twitter.com/S4XV6MyKRu