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Военные медики прооперировали раненых под Зайцево волонтеров, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Раненых доставили в Бахмутскую центральную районную больницу, где их прооперировали военные врачи», - сообщили в штабе.

Сейчас в Бахмутский ЦРБ работает группа военных врачей 65 военного мобильного госпиталя, которые помогают гражданским коллегам с пациентами, имеющими огнестрельные ранения.

Координатор группы военных врачей полковник Владимир Роговский рассказал, что Толмачева получила огнестрельное осколочное ранение мягких тканей головы и сотрясение головного мозга легкой степени. Ее коллега Сергей Адамьяк получил тяжелое огнестрельное ранение левой руки.

«Оперативное вмешательство прошло без осложнений. Угрозы жизни обоих пациентов нет», - сообщил врач.

В тот же день пациентов эвакуировали в Днипро.

Напомним, волонтеры благотворительного фонда «Батальон Волонтер» Юлия Толмачева и Сергей Адамьяк получили ранения во время обстрела 8 марта.

 
ForUm

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