Военные медики прооперировали раненых под Зайцево волонтеров, сообщает пресс-центр штаба АТО.
«Раненых доставили в Бахмутскую центральную районную больницу, где их прооперировали военные врачи», - сообщили в штабе.
Сейчас в Бахмутский ЦРБ работает группа военных врачей 65 военного мобильного госпиталя, которые помогают гражданским коллегам с пациентами, имеющими огнестрельные ранения.
Координатор группы военных врачей полковник Владимир Роговский рассказал, что Толмачева получила огнестрельное осколочное ранение мягких тканей головы и сотрясение головного мозга легкой степени. Ее коллега Сергей Адамьяк получил тяжелое огнестрельное ранение левой руки.
«Оперативное вмешательство прошло без осложнений. Угрозы жизни обоих пациентов нет», - сообщил врач.
В тот же день пациентов эвакуировали в Днипро.
Напомним, волонтеры благотворительного фонда «Батальон Волонтер» Юлия Толмачева и Сергей Адамьяк получили ранения во время обстрела 8 марта.
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