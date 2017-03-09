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В четверг, 9 марта, киевский метрополитен проведет акцию: пассажиры, которые прочитают произведения Тараса Шевченко при входе, получат бесплатную поездку.

Об этом сообщается на странице КП в Facebook.

«Ждем вас с любимыми стихами у наших контролеров», – говорится в сообщении.
Акция действует в определенное время на таких станциях:
12:00 -13:00 – станция «Тараса Шевченко»;
13:20 -14:00 – станция «Контрактовая площадь»;
14:20 – 15:00 – станция «Майдан Независимости».
ForUm

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