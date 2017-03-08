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В Торецке (бывший Дзержинск) Донецкой области произошел выброс угля на шахте «Центральная». Эту информацию подтвердили в облуправлении ГосЧС, сообщает 112 Украина.

Ранее местные СМИ сообщали, что под завалами находятся люди.

Позже информацию об аварии подтвердил глава Донецкой ОВГА Павел Жебривский.

«Произошел выброс угля и газа. Там находилось 4 шахтера, 3 успели выбежать, один где-то под завалами», - сообщил он.

Позже Жебривский добавил, что горняка нашли без признаков жизни.

Также глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Fаcebook сообщил об одном погибшем шахтере.

«В 14:00 произошел выброс угля. Погиб рабочий очистного забоя. Горноспасательная служба делает все, чтобы достать тело горняка», - написал он.
ForUm

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